Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 113. Найдите угол между боковой стороной и высотой, проведенной к основанию треугольника
Геометрия
Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 113. Найдите угол между боковой стороной и высотой, проведенной к основанию треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так нужно решать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает
Русский язык
Окончание имён существительных. по ветке. в роще на скатерти. на яблоне. на лошад??. о дочке. к матери.
Русский язык