Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 113. Найдите угол между боковой стороной и высотой, проведенной к основанию треугольника

Геометрия

Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 113. Найдите угол между боковой стороной и высотой, проведенной к основанию треугольника

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