Найдите значение выражения sin^2a+6cos^2a если cos^2a=0.1
Математика
Найдите значение выражения sin^2a+6cos^2a если cos^2a=0.1
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