Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи и сословом нер??отрепка

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Сложное предложение-это предложение имеющее 2-е и более основ..... 1)если для связи основ в сложном предложении используется союз "и","а","но",то перед тем,как написать следующую основу следует поставить " , ". Например: Пришла весна,и снег начал таять.(в данном предложении первой основой является "весна пришла",а вторым "снег начал таять".Их разделяет союз "и".Посмотрев выше мы увидим ,что перед союзами "и","а","но" в сложных предложениях всегда ставится " , ".Значит перед союзом надо поставить " , ". Весна пришла,а снег всё лежит.(в данном предложении первой основой является "весна пришла",а второй "снег лежит".Их разделяет союз " а ".Посмотрев выше мы можем увидеть,что перед союзами "и","а","но" в сложных предложениях всегда ставится " , ".Значит перед союзом надо поставить " , ". Рассказывала это школе на оценку.......Поставили 5.