4x-(5x-(1-x))= Помогите пожалуйста)
Математика
4x-(5x-(1-x))= Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-(5x-(1-x))=4x-(5x-1+x)=4x-5x+1-x=-2x+1
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