[5 12тых+13 20тых] * 1 13 32рых быстрее
Математика
[5 12тых+13 20тых] * 1 13 32рых быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (5/12+13/20)=(25+39)/60=64/60=16/15. 2. (16/15)*(1и13/32)=(16/15)*45/32)=(1*3)/(1*2)=3/2 Ответ: 3/2 или 1и1/2 или 1,5.
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