-5 2/3 : 4 1/4 -5 1/3 :7/8 решите если не сложно а то мне фигово.
Математика
-5 2/3 : 4 1/4 -5 1/3 :7/8 решите если не сложно а то мне фигово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5 2\3 : 4 1\4 - 5 1\3 : 7\8 = -17\3 : 17\4 - 16\3 : 7\8 = - 17\3 * 4\17 - 16\3 : 8\7 = - 4\3 - 128\21 = - 28/21 - 128\21 = - 156\21 = - 7 9\21 = - 7 3\7
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