5/6 неизвестного числа равны 24. найди это число.
Математика
5/6 неизвестного числа равны 24. найди это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала получим 1/6 часть искомого числа 24:5=4,8 Затем прибавим найденное значение к 24, таким образом получив 6/6 искомого числа 24+4,8= 28,8
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