5/6xy+4/5x-7/12xy-8/15x
Математика
5/6xy+4/5x-7/12xy-8/15x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведем подобные слагаемые: 10/12ху-7/12ху+12/15х- 8/15х=1/4ху+4/15х больше упрощать НЕЛЬЗЯ
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