ПОМОГИТЕ СОЧИНИТЬ РАССКАЗ О ДОМЕ ДВОРЯНИНА 19 ВЕКА.КТО ОН? КАК ЕГО ЗОВУТ? БОГАТ ЛИ О??? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Окружающий мир
ПОМОГИТЕ СОЧИНИТЬ РАССКАЗ О ДОМЕ ДВОРЯНИНА 19 ВЕКА.КТО ОН? КАК ЕГО ЗОВУТ? БОГАТ ЛИ О??? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше было крепостное право. это когда у дворянина был обычный человек которого могли убить, не кормить, поменять, проиграть и им бы ничего не было.
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