5 идиом на английском с переводом, пожалуйста!
Английский язык
5 идиом на английском с переводом, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To pull the leg -дразнить to be on the top of the world-быть очень счастливым to be as right as rain -быть в норме to cost an arm and a leg- стоить дорогo to be a black sheep-быть белой вороной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя...
Русский язык
Написать сочинение "историю" какого-либо растения, которое приносит огромную пользу людям. Сочинение должно быть не большим и не маленьким. Средним.
Обществознание