5 предложений о путешествиях английский язык
Английский язык
5 предложений о путешествиях английский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We were bathed in the Crimea and in the Black Sea. we traveled across the Pacific Ocean. I traveled in my favorite city. how good it was at sea when we went swimming. I love putishestvovat
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