Всю неделю карлсон летал в гости в понедельник он совершил 55 полётов после чего во вторник отдыхал в среду он сделал на 16 вылетов меньше чем в понедельник а в суботу и воскресенье на 8 вылетов больше чем в среду. сколько раз...
Математика
Всю неделю карлсон летал в гости в понедельник он совершил 55 полётов после чего во вторник отдыхал в среду он сделал на 16 вылетов меньше чем в понедельник а в суботу и воскресенье на 8 вылетов больше чем в среду. сколько раз карлсон побывал в гостях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)55-16=39 полетов в среду 2) 39+8=47 полетов в субботу и воскресенье 3) 39+55+47= 141 полет совержил Карлсон отв. 141
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