Всю неделю карлсон летал в гости в понедельник он совершил 55 полётов после чего во вторник отдыхал в среду он сделал на 16 вылетов меньше чем в понедельник а в суботу и воскресенье на 8 вылетов больше чем в среду. сколько раз...

Математика

Всю неделю карлсон летал в гости в понедельник он совершил 55 полётов после чего во вторник отдыхал в среду он сделал на 16 вылетов меньше чем в понедельник а в суботу и воскресенье на 8 вылетов больше чем в среду. сколько раз карлсон побывал в гостях

Автор: Гость