В цветочном магазине приобрели букет из 15 роз,состоящий из роз красного,белого и жёлтого цвета.Найдите сколько жёлтых роз было в букете,если известно,что красные розы составили 20% от общего количества,а белые 25%от оставшихся
Математика
В цветочном магазине приобрели букет из 15 роз,состоящий из роз красного,белого и жёлтого цвета.Найдите сколько жёлтых роз было в букете,если известно,что красные розы составили 20% от общего количества,а белые 25%от оставшихся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15роз-100%х красн.роз- 20%х=15х20:100х=3 (красных)15-3=12 (желтых и белых)12 роз-100%х белых роз- 25%х=25х12:100х=3 (белых)15-3-3=9 (желтых)Ответ:9 желтых роз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Щоб добути 10 г олії, потрібно переробити 7 кг пелюсток троянд. На ринку за 1 г такої ??лії дають 2 г золота. Скільки золота можна отримати, якщо п...
Геометрия
Помогите очень срочно нужнооо Дана четырехугольная пирамида. Боковое ребро 10см , сторона основания 6√2 . Найти площадь диагонального сечения , ...
Математика
Выполни деление с остатком 2648:36 5184:75 3265:67 2374:46 1245:45 7859:68 4711:54 8093:72 чем похожи все част??ые? В каждом выражении измени делим...
Информатика