В цветочном магазине приобрели букет из 15 роз,состоящий из роз красного,белого и жёлтого цвета.Найдите сколько жёлтых роз было в букете,если известно,что красные розы составили 20% от общего количества,а белые 25%от оставшихся

Математика

В цветочном магазине приобрели букет из 15 роз,состоящий из роз красного,белого и жёлтого цвета.Найдите сколько жёлтых роз было в букете,если известно,что красные розы составили 20% от общего количества,а белые 25%от оставшихся

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