5 примеров метафор, сравнений, повторов из Сказки о мёртвой царевне и семи богатыр??х
Литература
5 примеров метафор, сравнений, повторов из Сказки о мёртвой царевне и семи богатыр??х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнения между царевной и царицей. Повторы в описании царевны.
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