Помогите умоляю пожалуйста!!!!!Выручите! 8.Ковалентная полярная связь имеется в вещ-ве.формула которого: А.O(2) Б.AIBr(3) B.KCl Г.NH(3) 9.Ионная связь имеется в вещ-ве , формула которого А.F(2) Б.Na(2)O B.HCl Г.SiH(4)...
Химия
Помогите умоляю пожалуйста!!!!!Выручите! 8.Ковалентная полярная связь имеется в вещ-ве.формула которого: А.O(2) Б.AIBr(3) B.KCl Г.NH(3) 9.Ионная связь имеется в вещ-ве , формула которого А.F(2) Б.Na(2)O B.HCl Г.SiH(4) 10.Металлическая связь образуется за счет... А.перехода электронов от атома металла к атому неметалла Б.образования общей электронной пары между атомами одного неметалла В.образование общей электронной пары между атомами разных неметаллов Г. электронов проводимости и положительных ионов металлов На цифры вопросов не обращайте внимания!Помогите еще раз, Хоть что-то , зарание огромное спасибо
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Гость:
Если не ошибаюсь то в первом Б во втором Г в третьей Г блин наверное так
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