5. Растения, у которых есть воздушные корни, относятся к: А) галофитам; Б) ксерофитам; В) мезофитам; Г) гидрофитам. 6. В какой строчке находятся ТОЛЬКО гомойотермные животные: А) Сибирский соболь, чирок-свистунок, капибара, ...

Биология

5. Растения, у которых есть воздушные корни, относятся к: А) галофитам; Б) ксерофитам; В) мезофитам; Г) гидрофитам. 6. В какой строчке находятся ТОЛЬКО гомойотермные животные: А) Сибирский соболь, чирок-свистунок, капибара, муха це-це; Б) Жук-носорог, тюлень, черный соболь, амурский кот; В) Сибирский марал, антилопа гну, лев, синица; Г) Долгоносик, малый прудовик, жаба, кот? 8. Мхи можно отнести к растениям: А) теневыносливым растениям; Б) засухоустойчивым; В) светолюбивым; Г) морозоустойчивым. 9. Какое излучение оказывает на организм наибольшее негативное влияние: А) инфракрасное; Б) видимый свет; В) ионизирующее; Г) ультрафиолетовое? 10. Границы, за пределами которых гибнут особи, называются: А) предельными; Б) предел выносливости; В) лимитирующий фактор; Г) зона оптимума.

Автор: Гость