517л.березового сока розлили в 16 бидонов и 13 канистр.В каждый бидон наливали по 25л. Сколько литров березового соку наливали в каждую канистру

Математика
517л.березового сока розлили в 16 бидонов и 13 канистр.В каждый бидон наливали по 25л. Сколько литров березового соку наливали в каждую канистру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16х25=400 (л) - налили в 16 бидонов 2) 517-400=117 (л) - налили в 13 канистр 3) 117:13=9 (л) Ответ: 9 л березового сока наливали в каждую канистру
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