517л.березового сока розлили в 16 бидонов и 13 канистр.В каждый бидон наливали по 25л. Сколько литров березового соку наливали в каждую канистру

Математика

517л.березового сока розлили в 16 бидонов и 13 канистр.В каждый бидон наливали по 25л. Сколько литров березового соку наливали в каждую канистру

Автор: Гость