Рассмотри рисунки. угадай по ним пословицы. назови и запиши их. подчеркни сочетание ши

Русский язык
Рассмотри рисунки. угадай по ним пословицы. назови и запиши их. подчеркни сочетание ши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рисунок ответ 2.второй рисунок ответ 1
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