Как называют: 1) множества натуральных чисел, которые имеют только два различных ??елителя: единицу и само это число 2) множества дробей с числителем 1 3) множество чисел, записанных в десятичной системе и имеющих рязряды ме...

Математика

Как называют: 1) множества натуральных чисел, которые имеют только два различных ??елителя: единицу и само это число 2) множества дробей с числителем 1 3) множество чисел, записанных в десятичной системе и имеющих рязряды меньше единицы?

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