Ландышь майский состоит из а) одиночный цветок б) соцветие головка в) соцветие корзинка г) соцветие простую кисть

Биология
Ландышь майский состоит из а) одиночный цветок б) соцветие головка в) соцветие корзинка г) соцветие простую кисть
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соцветие головка и соцветие корзинка
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