Ландышь майский состоит из а) одиночный цветок б) соцветие головка в) соцветие корзинка г) соцветие простую кисть
Биология
Ландышь майский состоит из а) одиночный цветок б) соцветие головка в) соцветие корзинка г) соцветие простую кисть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соцветие головка и соцветие корзинка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Алгебра
Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?
Физика
Литература