Мини сочинение на тему "какую книгу я бы спас" пожалуйста а помогите! !!!первому дам 80б.

Гость: Гость:

Мне от родителей учителей досталось очень много книг. У нас была целая комната,которая так и называлась бесплатная домашняя библиотека. Мои родители собирали ее без малого20лет. Папа очень любил Пушкина Лермонтова,поэтому их стихи занимали почетное первое место. Мамуля очень любила французские и английские романы,поэтому они занимали 2 почетное место. Я был малыш,поэтому моего мнения никто не спрашивал. Вы все думаете,что в силу своего возраста я любил сказки. Вы не правы(я обожал книги по философии ,и рассуждал о жизни как философ) мне было 15 лет ,когда случился огромный пожар, в нашей квартире.я выбрал книгу Виктор Франкл «Человек в поисках смысла» . вы не поверите но смысл я все таки нашел