Найдите значение выражения (2-с)^2 -c (c+4) при с= -1/4
Математика
Найдите значение выражения (2-с)^2 -c (c+4) при с= -1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+1/4)^2 +1/4(4-1/4)= 4 1/16+1/4(3 3/4)= 4 1/16+3 3/16= 7 4/16= 7 1/4
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