Какие меры нужно соблюдать чтобы не заразиться бычьим цепнем и печеночным сосаль??иком?

Гость: Гость:

Заражением печеночным сосальщиком происходит: при употреблении воды из пруда (в воде, которого находится мирацидий сосальщика) или фруктов/овощей вымытых этой водой. Меры: не употреблять воду из непроверенных источников. Заражением свиным цепнем происходит: при употреблении зараженного мяса. Человек может является постоянным и промежуточным хозяином - второе гораздо опаснее! Происходит как бы вторичное заражение: при рвоте уже зараженного человека - яйцо из кишечника в желудок - растворяется оболочка - личинка - финна, т. е в организме человека (в мышцах) развивается финна ("мешок" с ОЧЕНЬ токсичной жидкостью - в случае разрыва летальный исход) . Меры: не употреблять мясо не проверенное ветеринарной службой, а также при приготовлении пищи прибегать к длительной термической обработке.