Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?

Алгебра

Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?

Автор: Гость