Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?

Алгебра
Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66 человек было на заседании
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