Сколько соударений в секунду испытывает молекула водорода, находящегося при нормальных условиях?

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Число столкновений равно z=√2pi*d^2*un, где d=0,28*10^(-9)м - эффективный диаметр молекулы водорода (взято из справочника), u=√(8RT/pi*M) - средняя арифметическая скорость молекул, n=P/kT - концентрация молекул. по условию Р=Р0=101325Па, Т=Т0=273К, М=2*10^(-3)кг/моль - молярная масса водорода. константы равны R=8,31Дж/моль*К, k=1,38*10^23Дж/К. Осталось подставить и посчитать