3 слова с проверяемыми орфограммами и 3 с не проверяемыми

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3 слова с проверяемыми орфограммами и 3 с не проверяемыми
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Весна весны , лесник лес, лёгкие легок рисунок, петух, товарищ
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