55 пожалуйста, срочно
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55 пожалуйста, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возрождать храм - возрождение храма, изучать историю - изучение истории, исполнять долг - исполнение долга, преодолевать трудности - преодоление трудностей, превысить полномочия - превышение полномочий, любить прекрасное- любовь к прекрасному, развивать способности - развитие способностей, анализировать проблемы - анализ проблем, обсуждать кандидатуры - обсуждение кандидатур.
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