Равные отрезки АВ и СД точкой пересечения О делятся пополам. Докажите, что ∆АОС=∆??ОД, и найдите длину АС, если ВД=12 см

Геометрия
Равные отрезки АВ и СД точкой пересечения О делятся пополам. Докажите, что ∆АОС=∆??ОД, и найдите длину АС, если ВД=12 см
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