6 предложений на тему природа

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6 предложений на тему природа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все любят гулять на природе! Гулять на природе отличное занятие! Наконецто я еду на природу! На свете есть много стихов о природе. Мы с ребятами гуляем на природе! Я читаю книгу о природе.
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