Помогите пожалуйста по алгебре 5 + 1 + 7 = 8 4 12 как решать такую дробь и как она называется

Алгебра

Помогите пожалуйста по алгебре 5 + 1 + 7 = 8 4 12 как решать такую дробь и как она называется

Автор: Гость