Помогите пожалуйста по алгебре 5 + 1 + 7 = 8 4 12 как решать такую дробь и как она называется

Алгебра
Помогите пожалуйста по алгебре 5 + 1 + 7 = 8 4 12 как решать такую дробь и как она называется
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