Осень пришла в леса и ... 3аяц бежал в поле,... Допиши предложения
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Осень пришла в леса и ... 3аяц бежал в поле,... Допиши предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень пришла в леса и выкрасила все деревья в желтый цвет.3аяц бежал по полю, по лесу.
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