60/45=х/3 помогите решить плиз

Алгебра
60/45=х/3 помогите решить плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*45=3*60 X=180/45 X=36
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