60*9-42:(27268-27260)*40=
Математика
60*9-42:(27268-27260)*40=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27268-27260=8 2)60*9=540 3)42/8=5,25 4)5,25*40=210 5)540-210=330 Ответ:330
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