Дан текст: "Зайку бросила хозяйка". К тексту (в порядке следования слов) применены команды: Выделить слово, Вырезать, Выделить слово, Копировать, Выделить слово, Вырезать, Вставить, Вставить. Что отобразится на экране после вып...

Информатика

Дан текст: "Зайку бросила хозяйка". К тексту (в порядке следования слов) применены команды: Выделить слово, Вырезать, Выделить слово, Копировать, Выделить слово, Вырезать, Вставить, Вставить. Что отобразится на экране после выполнения этих команд?

Автор: Гость