Дан текст: "Зайку бросила хозяйка". К тексту (в порядке следования слов) применены команды: Выделить слово, Вырезать, Выделить слово, Копировать, Выделить слово, Вырезать, Вставить, Вставить. Что отобразится на экране после вып...
Информатика
Дан текст: "Зайку бросила хозяйка". К тексту (в порядке следования слов) применены команды: Выделить слово, Вырезать, Выделить слово, Копировать, Выделить слово, Вырезать, Вставить, Вставить. Что отобразится на экране после выполнения этих команд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)"_Зайку_ бросила хозяйка" 2)" бросила хозяйка" 3)" _бросила_ хозяйка" 4)" хозяйка" 5)" _хозяйка_" 6)" " 7)" хозяйка" 8)" хозяйка хозяйка " насчет кол-ва пробелов не уверенна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бидоне 15 литров молока в кувшине в 3 раза меньше Сколько литров молока в бидоне и 7 таких кувшинах пожалуйста пришлите фотографию задачи как...
Математика
Помогите пожалуйста один раз.начерти прямоугольник со сторонами 4см5мм и3см2мм найди его периметр..помогите я вас люблю♥♥♥