614 упражнения плизик
Русский язык
614 упражнения плизик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг никогда не говорит плохо или насмешливо об отсутствующих. Если нужно,он выскажет своё мнение о человеке ему в лицо, но не станет критиковать его за спиной. А если ему надо посекретничать со мной,он отложит разговор до тех пор,пока мы не останемся вдвоём, но никогда не будет шептать мне что-то в ухо.Ведь окружающие могут подумать,что мы злословим на их счёт. ПОМНИ!! НЕ с глаголами пишется раздельно!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Обозначьте время глаголов. Уж тает снег,бегут ручьи, В окно повеяло весною Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная ...
Математика
То вокзала одновременно выехали два автобуса в противоположность направлениях.с??орость первого 45км/ч,а второй автобус проезжает на 6км/ч больше. ...