614 упражнения плизик

Гость: Гость:

Мой друг никогда не говорит плохо или насмешливо об отсутствующих. Если нужно,он выскажет своё мнение о человеке ему в лицо, но не станет критиковать его за спиной. А если ему надо посекретничать со мной,он отложит разговор до тех пор,пока мы не останемся вдвоём, но никогда не будет шептать мне что-то в ухо.Ведь окружающие могут подумать,что мы злословим на их счёт. ПОМНИ!! НЕ с глаголами пишется раздельно!!!