Мне нужно написать сочинение на тему что нового я узнал о глаголе как его написать очень быстро?
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Мне нужно написать сочинение на тему что нового я узнал о глаголе как его написать очень быстро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество Николая Васильевича Гоголя далеко выходит за национальные и исторические рамки. Его произведения открыли широкому кругу читателей сказочный и светлый мир героев повестей из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», суровые и вольнолюбивые характеры «Тараса Бульбы», приоткрыли завесу загадочности русского человека в поэме «Мертвые души». Далекий от революционных идей Радищева, Грибоедова, декабристов, Гоголь между тем всем своим творчеством выражает резкий протест самодержавно-крепостному строю, калечащему и уничтожающему человеческое достоинство, личность, саму жизнь подневольных ему людей. Силой художественного слова Гоголь заставляет биться в унисон миллионы сердец, зажигает в душах читателей благородный огонь милосердия.
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