Обозначьте время глаголов. Уж тает снег,бегут ручьи, В окно повеяло весною Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.

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Обозначьте время глаголов. Уж тает снег,бегут ручьи, В окно повеяло весною Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.

Автор: Гость