Обозначьте время глаголов. Уж тает снег,бегут ручьи, В окно повеяло весною Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.

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Обозначьте время глаголов. Уж тает снег,бегут ручьи, В окно повеяло весною Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тает наст.вр., бегут наст.вр., повеяло прош.вр., засвищут будущ.вр., оденется будущ.вр., миновала прош.вр..
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