На опушке ночью лесной колокольчик летней распустился голубойсоставь предложение

Русский язык
На опушке ночью лесной колокольчик летней распустился голубойсоставь предложение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На летней лесной опушке ночью распустился голубой колокольчик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сделайте синквейн про лиса из сказки маленький принц. ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответить
Русский язык
Образуйте прилагательные при помощи суфиксоф -ск-, -н-, -ист-. Запишите прилагательные вместе с сущиствительными, данным в скобках Искра - искристы...
Ответить
Математика
Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?
Ответить
Русский язык
Преобразуй запесь .Придумай из слов словосочитания а из словосочитаний предложения Чистая,воздух-... ... Зеленая,лесточки-... ... Пение,пт...
Ответить
Математика
6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 Умоляю вас дайте ответ больше нет балло?? сижу на контрольной тупая Решите умоля...
Ответить