На опушке ночью лесной колокольчик летней распустился голубойсоставь предложение
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На опушке ночью лесной колокольчик летней распустился голубойсоставь предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На летней лесной опушке ночью распустился голубой колокольчик.
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