То вокзала одновременно выехали два автобуса в противоположность направлениях.с??орость первого 45км/ч,а второй автобус проезжает на 6км/ч больше. на каком расстояние друг от друга будут автобусы через 5часов.

Математика

То вокзала одновременно выехали два автобуса в противоположность направлениях.с??орость первого 45км/ч,а второй автобус проезжает на 6км/ч больше. на каком расстояние друг от друга будут автобусы через 5часов.

Автор: Гость