То вокзала одновременно выехали два автобуса в противоположность направлениях.с??орость первого 45км/ч,а второй автобус проезжает на 6км/ч больше. на каком расстояние друг от друга будут автобусы через 5часов.

Математика
То вокзала одновременно выехали два автобуса в противоположность направлениях.с??орость первого 45км/ч,а второй автобус проезжает на 6км/ч больше. на каком расстояние друг от друга будут автобусы через 5часов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+6=51 км/час скорость 2-го автобуса 51+45=96 км/час скорость удаления автобусов друг от друга 96*5=480 км будет расстояние между ними через 5 часов
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