Придумай о ките орке задачю в 2 действия

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За 1-ый день кит орк проплыл 183 км. А во 2-ой на 15 км меньше чем в 1-ый. Какое расстояние проплыл кит орк за 2 дня? Решение: 1) 183-15=168(км)- проплыл кит во 2-ой день. 2) 183+168=351(км) Ответ: кит орк проплыл за 2 дня 351 км.