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616 срочноооо помогите
Математика
616 срочноооо помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 50 * 3/5 = 30 литров заполнили 2) 30 * 659 = 19770 грамм = 19, 77 кг бензина в бензобаке
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