чему равно произведение двух одинаковых множителей,каждый из которых равен 169?КТО ОТВЕТИТ ДАМ + И ПРИЗНАМ ЛУЧШИМ ОТВЕТРМ!!!
Математика
чему равно произведение двух одинаковых множителей,каждый из которых равен 169?КТО ОТВЕТИТ ДАМ + И ПРИЗНАМ ЛУЧШИМ ОТВЕТРМ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Просто нужно умножить 169 на 169 169*169 = 169^2 = 28561
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