чему равно произведение двух одинаковых множителей,каждый из которых равен 169?КТО ОТВЕТИТ ДАМ + И ПРИЗНАМ ЛУЧШИМ ОТВЕТРМ!!!

Математика

чему равно произведение двух одинаковых множителей,каждый из которых равен 169?КТО ОТВЕТИТ ДАМ + И ПРИЗНАМ ЛУЧШИМ ОТВЕТРМ!!!

Автор: Гость