Перевидите срочно прошу 2 текста
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Перевидите срочно прошу 2 текста
Ответ(ы):
Гость:
Это были маленькие животные. Их видов около 30 . Они иногда коричневые, белые, черные , серые или имеют 2 или 3 разных цветов . Оч много людей заводят как домашних питомцев . Они кушают семена и траву . Они очень здоровые но иногда пачкаються . К 1 тексту картинка б
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