Каковы особенности строения побегов хвойных ра
Биология
Каковы особенности строения побегов хвойных ра
Ответ(ы):
Гость:
Все голосеменные – деревья либо кустарники, нередко достигающие огромных размеров. Одни голосеменные сильно ветвятся и несут множество мелких (нередко чешуевидных) листьев. Другие разветвлены слабо и имеют крупные перистые листья. У большинства голосеменных в ксилеме отсутствуют сосуды, а в флоэме – клетки-спутницы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
чему равно произведение двух одинаковых множителей,каждый из которых равен 169?КТО ОТВЕТИТ ДАМ + И ПРИЗНАМ ЛУЧШИМ ОТВЕТРМ!!!
Русский язык
Английский язык
Химия
В кислороде сожгли уголь , добавили воды . У индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота . Какой из этого можно сделать вывод ?