Каковы особенности строения побегов хвойных ра

Биология
Каковы особенности строения побегов хвойных ра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все голосеменные – деревья либо кустарники, нередко достигающие огромных размеров. Одни голосеменные сильно ветвятся и несут множество мелких (нередко чешуевидных) листьев. Другие разветвлены слабо и имеют крупные перистые листья. У большинства голосеменных в ксилеме отсутствуют сосуды, а в флоэме – клетки-спутницы
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