Координаты горы Аконкагуа. Срочно

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Аконка́гуа (исп. Aconcagua) — гора в Аргентине, самый высокий в мире батолит. Высота 6962 метров. Является высшей точкой Южной- Американского континента, Южной Америки, западного и южного полушарий[2][3]. Происхождение названия горы точно неизвестно, существующие выводят его из арауканского языка («с другой стороны реки Аконкагуа») или от Ackon Cahuak, что на языке кечуа означает «Каменный страж». Гора возникла при столкновении тектонических плит Наска и Южно-Американской.