65:7=...(ост ...)вот я не поняла
Математика
65:7=...(ост ...)вот я не поняла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищешь самое близкое число на которое множиться без остатка, потом вычитаешь и то что осталось приписываешь в остаток.
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