65°с.ш.,60°в.д. найти географический объект?
География
65°с.ш.,60°в.д. найти географический объект?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санкт-Петербург, Ленинград или Петроград. Северная, культурная столица России.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Решите уравнение: а) х/36= - 4 /9 б)х: 8 /16 = -4/24 в)-3 1/7х- 2 5/21= - 4 1/3 - 1 1/21х СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙ??ТА!!!!!!
Геометрия
Помогите пожалуйста! Найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды, высота которой равна 3 см, а радиусы кругов, описанных вокруг основ...
Геометрия
Ребятушки,прошу вас,помогите решить 7 и 8 задачу.Задачи относятся к Теореме Герона,прошу,помогите,даю 30Б.