674-(74+a),a=218 (y+263)-87=641 529-(x-555)=403 (597-+B)-297,B=101

Математика
674-(74+a),a=218 (y+263)-87=641 529-(x-555)=403 (597-+B)-297,B=101
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)674-(74+a)= (674 - 74)+a=600+a Если а=218,то 600+а=600+218=818 б)(у+263)-87=641 (у+263)=641-87 (у+263)=554 у=554-263= у=291 в)529-(х-555)=403 (х-555)=529-409 (х-555)=120 х=555+120 х=675 г)(597-В)-297=(597-297)-В=300-В Если В=101,то 300-В=300-101=199
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите с английским заданием 9 и 10
Ответить
Музыка
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! Что означает понятие мюзикл????
Ответить
Другие предметы
Какие мифы относятся к категории космогонические?
Ответить
Литература
Сочинение на тему Капитанская дочка. объем 3 странице
Ответить
Литература
Помогите срочнооооо,сочинение на тему в чем призвание человека(по трагедии Фауст) Оооочень срочно
Ответить