674-(74+a),a=218 (y+263)-87=641 529-(x-555)=403 (597-+B)-297,B=101
Математика
674-(74+a),a=218 (y+263)-87=641 529-(x-555)=403 (597-+B)-297,B=101
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)674-(74+a)= (674 - 74)+a=600+a Если а=218,то 600+а=600+218=818 б)(у+263)-87=641 (у+263)=641-87 (у+263)=554 у=554-263= у=291 в)529-(х-555)=403 (х-555)=529-409 (х-555)=120 х=555+120 х=675 г)(597-В)-297=(597-297)-В=300-В Если В=101,то 300-В=300-101=199
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