Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! Что означает понятие мюзикл????
Музыка
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! Что означает понятие мюзикл????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мю́зикл (англ. Musical, от «musical comedy» — музыкальная комедия) — музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства. Несмотря на то, что английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной комедии», он может представлять собой также трагедию, фарс или драму.Ввиду большого жанрового сходства с опереттой, мюзикл как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался, однако на протяжении своего существования он сформировал свои особенности, которые отличают его от других жанров.
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