Какие мифы относятся к категории космогонические?

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Космогонические мифы - одна из форм мифоэпического мировоззрения, поскольку описывают пространственно-временные параметры вселенной. Основной сюжет всех космогонических мифов - сотворение космоса из хаоса, сотворение мира. Начинается повествование с описания хаоса и беспорядка во вселенной, взаимодействия изначальных стихий. К космогоническим мифам относятся: антропогонические - о происхождении первых людей; астральные, солярные и лунарные, отражающие архаические представления о звёздах, солнце, луне.